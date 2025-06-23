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Hatay Samandağ’da bir haftadır sular kesik: Halk tepkili!

Hatay Samandağ’da bir haftadır sular kesik: Halk tepkili!

23.06.2025 09:31:00
Güncellenme:
DHA
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Hatay Samandağ’da bir haftadır sular kesik: Halk tepkili!

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir haftadır süren su kesintisi, yurttaşları ve esnafı zor durumda bırakıyor.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaklaşık bir haftadır devam eden su kesintisi, ilçe genelinde yurttaşları zor durumda bıraktı. 

Su kesintisi, depremzedelerin günlük yaşamının yanı sıra ticari faaliyetleri de zorlaştırdı. Bölge esnafı, temizlik, servis ve hijyen gibi temel ihtiyaçların karşılanamaması nedeniyle sorunlar yaşadıklarını bildirdi.

TANKER TALEPLERİ DE KARŞILIK BULMADI

Yurttaşlar, Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden (HATSU) tankerle su talep ettiklerini ancak bu taleplerinin de karşılık bulmadığını kaydetti. 

HATSU kaynakları ise kuraklıktan ötürü bölgedeki sondaj çalışmaları nedeniyle kesintiler yaşandığını, gelecek hafta sorunun giderileceğini kaydetti.

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