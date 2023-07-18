Hatay son 6 ayda tüm felaketleri yaşadı, iktidar yurttaşını koruyamadı: Depremden kaçan alevlere yakalandı

Yayınlanma: 18.07.2023 - 04:00

Güncelleme: 18.07.2023 - 04:00

Güzelyalı ve Müftüler mahalleleri boşaltılırken 7 ev ve 4 araç küle döndü. Yangında can kaybı olmazken yer yer dumandan etkilenenlerin bulunduğu belirtildi. Uzmanlar ise depremde olduğu gibi yangında da alınmayan önlemlerin felakete yol açtığını ifade etti.

ORGANİZASYON SORUNU

Türkiye Ormancılar Derneği Başkanı Ahmet Hüsrev Özkara “Yangın öncesinde yapılması gerekenler yapılmadığı için durum kontrol çıkıyor” dedi. Orman Genel Müdürlüğü’nün personel ve eğitim yetersizliği çektiğini vurgulayan Özkara “Yangınla mücadele için son derece önemli olan İzmir Buca’daki eğitim merkezi kapatıldı. Her türlü uygulama, teori öğretilmeli. Yıl kurak geçti. Bu büyük yangınların habercisi. Yangınla mücadele için yeni helikopterler alındı, ormanlara girişler yasaklandı. Ancak teşkilat elinden geleni yapmaya çalışsa da iyi organize olamıyor. Yukarıdan aşağıya sistem iyi kurgulanmıyor, dolayısıyla teşkilattaki arkadaşların çabaları yetmiyor” diye konuştu. Sözleşmeli alımlara dikkat çeken Özkara “Her sene sözleşmeli alımlar yapılıyor. Bu iş devamlılık ister, yatkınlık ister. Her yıl farklı insanlarla bu iş olmaz” değerlendirmesinde bulundu. Orman Genel Müdürlüğü’nün yangınla mücadelede yetersiz kaldığına değinen Özkara “Bugünkü yaşanan gelişmeler iklim değişikliği nedeniyle Orman Genel Müdürlüğü’nü aşıyor. Kurumlar arası işbirliğini artırmak gerekiyor. Yangın sezonu başlıyor ve sonra bitmesi için dua ediliyor. Nisan ve kasım ayları arasında yangınlar azalıyor. Bu süreçte yangınlara karşı hazırlıklar yapılmalı. Tarım alanlarıyla ormalık alanlar birleştirilmeli. Yangına neden olan yanıcı maddeler ormanlık alanlardan arındırılmalı. Orman alanları arasında belli noktalarda yangını önleyici alanlar kurulmalı. Yangın lbette çıkacaktır. Ancak bunlar yapılırsa kontrol edilebilir ve yangın belli bir alanda söndürülür” şeklinde konuştu. Antakya Çevre Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kanatlı da şu değerlendirmede bulundu:

“7 ev yandı. Yangından kurtulan insanlar yaylalardaki evlerine çıkmışlardı. Buradaki evler hem tek katlı hem de dağlık alanda olduğu için depremden fazla etkilenmemişti. Malesef ormanlar çöle döndü. Ancak büyük bir vaka yok.”

GÖZ GÖZÜ GÖRMÜYOR

Belen’de bulunan bir yurttaş ise yaşadığı şoku şöyle anlattı: “Araçlar yandı, evler yandı. Belen’de göz gözü görmüyor. Yangını kontrol etseler çam kozalığı patlayınca tekrar çıkıyor. İskenderun’dan toz bulutu da yükseliyor uzun zamandır, bu tozdan zarar görenler dumandan da etkilendi.”