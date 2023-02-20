Hatay ve çevre illerde hissedilen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki iki büyük depreme canlı yayında yakalandılar
Son dakika haberi... Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Habertürk ekibi depremlere canlı yayında yakalandı.
AFAD ve Kandilli Rasathanesi Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 20.04'te meydana gelen depremden üç dakika sonra, 20.07'de Hatay, Samandağ merkezli 5.8 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.
Çevre illerde de hissedilen 6,4 büyüklüğündeki depremin 16,7 kilometre derinlikte olduğu bildirildi. Depremde ağır hasarlı binaların yıkıldığı belirtildi.
Deprem sırasında Habertürk TV canlı yayınını Hatay'dan yapan Mehmet Akif Ersoy, Faruk Aksoy ve Fevzi Çakır da depreme yakalandı.
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