'Hatay'a götüreceğim' diyerek topladığı yardım malzemeleri evinden çıktı
İstanbul'da "deprem bölgesine götüreceğim" diyerek topladığı yardım malzemelerini evine götürdüğü tespit edilen 52 yaşındaki C.G., ekipler tarafından yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada, çadırla birlikte çok sayıda bebek bezi ve bakliyat bulundu.
İstanbul Bağcılar’da C.G. isimli kişi çevredekilerden ‘Hatay’daki depremzedelere götüreceğim’ bahanesiyle yardım malzemesi topladı. Ancak C.G., topladığı malzemeleri deprem bölgesine değil evine götürdü.
C.G.’nin Hatay’a gitmediğini fark eden bir kişi polisi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.
SERBEST BIRAKILDI
Yapılan çalışmalarda ekipler C.G.’nin Kemalpaşa Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenlendi. Operasyonda C.G. gözaltına alınırken evinde ise arama yapıldı.
Aramalarda 1 çadır, 27 paket bebek bezi, 37 paket makarna, 1 adet 5’li paket halinde noddle, 18 paket pirinç, 2 paket bulgur, 2 paket fasulye, 3 arpa çorbası, 1 irmik, 3 paket yeşil mercimek, 7 paket arpa şehriye, 3 paket un, 11 adet sabun ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.G. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
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