Son dakika... AFAD Başkanı Sezer'den 'Malatya depremi' açıklaması: '32 vatandaşımızı enkazdan sağ olarak çıkardık'
Son dakika haberi... Malatya'da meydana gelen 5.6'lık depremin ardından son durumu aktaran AFAD Başkanı Yunus Sezer; 32 kişinin enkazdan kurtarıldığını, 2 binada arama kurtarma çalışmasının devam ettiğini bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çevre illerde de hissedilen deprem, 6,96 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Depremde şu ana kadar 1 kişi hayatını kaybetti, 110 kişi yaralandı.
AFAD BAŞKANI SEZER: 32 KİŞİ ENKAZDAN ÇIKARILDI
Son olarak Malatya'daki gelişmeleri aktaran AFAD Başkanı Yunus Sezer, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5,6 büyüklüğündeki depremde 32 kişinin enkazdan kurtarıldığını, 2 binada arama kurtarma çalışmasının devam ettiğini bildirdi.
Sezer ayrıca hasarlı binalardan uzak durulması çağrısında bulundu.
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