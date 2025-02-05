Hatay'a 'protokol' makyajı

Depremde en büyük yıkımı yaşayan Hatay’da 6 Şubat öncesi protokol hazırlıkları başladı.

Hatay'a 'protokol' makyajı
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Çağdaş Bayraktar
Yayınlanma: 05.02.2025 - 04:00

Hatay'da anayollara asfalt dökülürken Atatürk Caddesi başta olmak üzere birçok sokak ve konteyner kent girişi ışıklandırıldı. Peyzaj düzenlemesi yapıldı.

Törenler öncesi protokol karşılaması için yapılan çalışmalar nedeniyle anayollar yurttaşlara kapatıldı. Yaşananlara tepki gösteren yurttaşlar, “İki yıldır halk için yapılmayanlar üç gündür protokol için yapılıyor. İki gün göz boyayıp sonra yine bizi sorunlarımızla baş başa bırakacaklar” ifadelerini kullandı.


Etiketler: #hatay #6 Şubat depremi #sorun
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