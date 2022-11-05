Hatay'da 2 bin 319 tarihi sikke ve 3 yüzük ele geçirildi

05 Kasım 2022 Cumartesi, 14:29

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Reyhanlı ilçesi Fidanlık Mahallesi'ndeki bir işyerine operasyon düzenledi.

ESERLERE EL KONULDU

Ekipler işyerinde yaptığı aramalarda, mumlukların içerisine gizlenmiş Roma, Helenistik ve Osmanlı dönemine ait 2 bin 319 sikke ve 3 yüzük ele geçirdi.

Olayla ilgili M.K.M. gözaltına alındı.