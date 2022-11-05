Hatay'da 2 bin 319 tarihi sikke ve 3 yüzük ele geçirildi
Hatay'da polis ekiplerince, mumlukların içerisine gizlenmiş Roma, Helenistik ve Osmanlı dönemine ait 2 bin 319 sikke ve 3 yüzük ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Reyhanlı ilçesi Fidanlık Mahallesi'ndeki bir işyerine operasyon düzenledi.
ESERLERE EL KONULDU
Ekipler işyerinde yaptığı aramalarda, mumlukların içerisine gizlenmiş Roma, Helenistik ve Osmanlı dönemine ait 2 bin 319 sikke ve 3 yüzük ele geçirdi.
Olayla ilgili M.K.M. gözaltına alındı.
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