Hatay'da 50 yaşındaki Hala Nurullah sağ olarak kurtarıldı
Hatay'ın Belen ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan bir binanın enkazından bir kişi kurtarıldı.
Sarımazı Mahallesi'nde yıkılan 2 katlı bir binanın enkazında AFAD ekiplerinin koordinesinde çalışma yapıldı.
Çalışmalarda ekipler binanın enkazında 50 yaşındaki Hala Nurullah'a ulaştı.
Enkazdan yaralı olarak kurtarılan kadın, hastaneye sevk edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Deprem bölgesinde OHAL ilan edildi
- İşte Türkiye'de depreme karşı en güvenilir şehirler...
- 'Depremzede başının çaresine bakmalı...'
- 'Neye gülüyorsun sen!'
- Enkaz altında kalan AKP'li vekil yaşamını yitirdi
- Şahan Gökbakar'dan deprem isyanı
- TKP'den çok sert açıklama: Susalım dedik ama...
- Kahramanmaraşlı depremzede böyle isyan etti
- 'Hatay haritadan silindi'
- Bahçeli'den kürsüde 'deprem' açıklaması