Hatay'da 50 yaşındaki Hala Nurullah sağ olarak kurtarıldı

Hatay'ın Belen ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan bir binanın enkazından bir kişi kurtarıldı.

AA
Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 23:35
Hatay'da 50 yaşındaki Hala Nurullah sağ olarak kurtarıldı
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Sarımazı Mahallesi'nde yıkılan 2 katlı bir binanın enkazında AFAD ekiplerinin koordinesinde çalışma yapıldı.

Çalışmalarda ekipler binanın enkazında 50 yaşındaki Hala Nurullah'a ulaştı.

Enkazdan yaralı olarak kurtarılan kadın, hastaneye sevk edildi.


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