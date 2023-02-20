Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem... Ahmet Ercan uyardı: 'En az 4 ay...'

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 21:02

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 21:02

Hatay’ın Defne ilçesinde saat 20.04’te yerin 16.7 kilometre derinliğinde ve 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Samandağ ilçesinde saat 20.07’de bir deprem daha yaşandı. 5.8 büyüklüğündeki depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

Deprem bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan, Hatay'da yaşanan art arda depremlerin ardından sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Ercan, artçı depremlerin en az 4 ay süreceğini belirtti. Ercan paylaşımında şunları söyledi:

"Sanki büyük artçı depremler Arama-Kurtarma Çalışmaları bitsin diye bekler gibi biraz önce Samandağı 7 km derinde M6,4 oldu. Yıkılmayan yapıları da yıktı. Artçı depremler bu boyutta en az 4 ay sürecek. Yaralı evlere girmeyin."

Sanki büyük artçı depremler Arama-Kurtarma Çalışmaları bitsin diye bekler gibi biraz önce Samandağı 7 km derinde M6,4 oldu. Yıkılmayan yapıları da yıktı. Artçı depremler bu boyutta en az 4 ay sürecek. Yaralı evlere girmeyin. pic.twitter.com/WaVopbacIB — Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) February 20, 2023



