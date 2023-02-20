Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem... Ahmet Ercan uyardı: 'En az 4 ay...'
Son dakika haberi... Deprem bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan, Hatay'da yaşanan art arda depremlerin ardından sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Ercan, artçı depremlerin en az 4 ay süreceğini belirterek uyarıda bulundu.
Hatay’ın Defne ilçesinde saat 20.04’te yerin 16.7 kilometre derinliğinde ve 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Samandağ ilçesinde saat 20.07’de bir deprem daha yaşandı. 5.8 büyüklüğündeki depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.
Deprem bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan, Hatay'da yaşanan art arda depremlerin ardından sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.
Ercan, artçı depremlerin en az 4 ay süreceğini belirtti. Ercan paylaşımında şunları söyledi:
"Sanki büyük artçı depremler Arama-Kurtarma Çalışmaları bitsin diye bekler gibi biraz önce Samandağı 7 km derinde M6,4 oldu. Yıkılmayan yapıları da yıktı. Artçı depremler bu boyutta en az 4 ay sürecek. Yaralı evlere girmeyin."
Sanki büyük artçı depremler Arama-Kurtarma Çalışmaları bitsin diye bekler gibi biraz önce Samandağı 7 km derinde M6,4 oldu. Yıkılmayan yapıları da yıktı. Artçı depremler bu boyutta en az 4 ay sürecek. Yaralı evlere girmeyin. pic.twitter.com/WaVopbacIB— Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) February 20, 2023
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