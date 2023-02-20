Son dakika haberi... Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem, Soylu son durumu açıkladı: 3 can kaybı

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 23:01

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 23:22

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'da art arda depremler meydana geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Hatay'da yaptığı açıklamada, 213 kişinin yaralandığını ve 3 yurttaşımızın yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

* Müstakil bir deprem oldu. Ekiplerimiz alanı taramaya başladılar. Bu depremden sonra biri Antalya biri Defne biri Samandağ'da 3 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bilgisine ulaştık.

* 3 binada arama kurtarma çalışması yapılıyor. 42 ihbar geldi.

* 213 yaralımız hastanelere sevk edildi.

* Antakya'da fayın bir bölümünün daha kırıldığı tespiti var. Diğer ihbarlara ekiplerimiz gitmeye çalışıyor.

* Bu akşam artçı depremler 6.4'ten sonra 26 defa daha tekrarladı. Riskli binalara girilmemesi uyarısını tekrar ediyoruz.

* Bu civarda eşya taşıması yapılıyor ve bu son derece riskli. Hocalarımızın bu konuda değerlendirme yapılmadan binalara girilmesi tehlike teşkil edebilir. Başımız sağ olsun."