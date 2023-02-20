Son dakika haberi... Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem, Soylu son durumu açıkladı: 3 can kaybı
Son dakika haberi... AFAD, Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki depremin meydana geldiğini açıkladı. Çevre illerden de hissedilen depremler, kentte yeni yıkıntılara neden oldu. Son durumu açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "3 vatandaşımız hayatını kaybetti, 213 kişi hastaneye sevk edildi" dedi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'da art arda depremler meydana geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Hatay'da yaptığı açıklamada, 213 kişinin yaralandığını ve 3 yurttaşımızın yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
* Müstakil bir deprem oldu. Ekiplerimiz alanı taramaya başladılar. Bu depremden sonra biri Antalya biri Defne biri Samandağ'da 3 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bilgisine ulaştık.
* 3 binada arama kurtarma çalışması yapılıyor. 42 ihbar geldi.
* 213 yaralımız hastanelere sevk edildi.
* Antakya'da fayın bir bölümünün daha kırıldığı tespiti var. Diğer ihbarlara ekiplerimiz gitmeye çalışıyor.
* Bu akşam artçı depremler 6.4'ten sonra 26 defa daha tekrarladı. Riskli binalara girilmemesi uyarısını tekrar ediyoruz.
* Bu civarda eşya taşıması yapılıyor ve bu son derece riskli. Hocalarımızın bu konuda değerlendirme yapılmadan binalara girilmesi tehlike teşkil edebilir. Başımız sağ olsun."
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