Hatay'da 820 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, evin bahçesindeki hayvan dışkılarının altına gizlenen 820 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 17.05.2024 - 16:31
Hatay'da 820 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Abone Ol google-news

Hatay İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Reyhanlı'daki Tayfur Sökmen Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenlendi.

Narkotik köpeğinin de destek verdiği operasyonda, evin bahçesindeki hayvan dışkılarının altına gizlenmiş 820 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Ev sahibi A.E. ile yanındaki A.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.


hatay haberleri uyuşturucu haberleri

İlgili Haberler

Hatay’da uyuşturucu operasyonlarında 23 gözaltı

Hatay’da uyuşturucu operasyonlarında 23 gözaltı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yargıtay’ın yeni başkanı Kerkez, ilk mesajını verdi: Sorunları çözmemiz gerek

Yargıtay’ın yeni başkanı Kerkez, ilk mesajını verdi: Sorunları çözmemiz gerek
Döviz yatırımcısı dikkat! Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 17 Mayıs 2024 Cuma döviz fiyatları

Döviz yatırımcısı dikkat! Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 17 Mayıs 2024 Cuma döviz fiyatları
Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhuriyet'e özel açıklamalar: 'Siyaseti adalete alet etmemek lazım'

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhuriyet'e özel açıklamalar: 'Siyaseti adalete alet etmemek lazım'
Van Persie’nin yeni takımı belli oldu!

Van Persie’nin yeni takımı belli oldu!
'Kamuda tasarruf' genelgesi Resmi Gazete'de

'Kamuda tasarruf' genelgesi Resmi Gazete'de
Son kullanma tarihi geçmiş ve değiştirilmiş 1,5 ton ketçap ve mayonez ele geçirildi

Son kullanma tarihi geçmiş ve değiştirilmiş 1,5 ton ketçap ve mayonez ele geçirildi
AKP'de gergin il başkanları toplantısı: Erdoğan’dan ‘çalışmıyorsunuz’ tepkisi!

AKP'de gergin il başkanları toplantısı: Erdoğan’dan ‘çalışmıyorsunuz’ tepkisi!
İnci Taneleri yeni bölümü ile ekrana geldi

İnci Taneleri yeni bölümü ile ekrana geldi