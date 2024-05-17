Hatay'da 820 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, evin bahçesindeki hayvan dışkılarının altına gizlenen 820 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Reyhanlı'daki Tayfur Sökmen Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenlendi.
Narkotik köpeğinin de destek verdiği operasyonda, evin bahçesindeki hayvan dışkılarının altına gizlenmiş 820 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Ev sahibi A.E. ile yanındaki A.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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