Hatay'da 9 aylık hamile Nehir İlkova sağ olarak kurtarıldı

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 23:37

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 23:37

Ümraniye Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Aksaray Mahallesi'ndeki bir enkazda çalışan ekipler, 9 aylık hamile İlkova'yı depremden 40 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkardı.

Belediyeye bağlı arama-kurtarma ekipleri Hatay'daki çalışmalarını sürdürüyor.