Hatay'da 9 aylık hamile Nehir İlkova sağ olarak kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'a giden Ümraniye Belediyesi yardım ekipleri, 9 aylık hamile Nehir İlkova'yı depremden 40 saat sonra enkazdan kurtardı.

AA
Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 23:37
Hatay'da 9 aylık hamile Nehir İlkova sağ olarak kurtarıldı
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Ümraniye Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Aksaray Mahallesi'ndeki bir enkazda çalışan ekipler, 9 aylık hamile İlkova'yı depremden 40 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkardı.

Belediyeye bağlı arama-kurtarma ekipleri Hatay'daki çalışmalarını sürdürüyor.


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