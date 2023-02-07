Hatay'da 9 aylık hamile Nehir İlkova sağ olarak kurtarıldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'a giden Ümraniye Belediyesi yardım ekipleri, 9 aylık hamile Nehir İlkova'yı depremden 40 saat sonra enkazdan kurtardı.
Ümraniye Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Aksaray Mahallesi'ndeki bir enkazda çalışan ekipler, 9 aylık hamile İlkova'yı depremden 40 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkardı.
Belediyeye bağlı arama-kurtarma ekipleri Hatay'daki çalışmalarını sürdürüyor.
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