Hatay'da 9 yaşındaki kızını öldüren kadın intihara kalkıştı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir kadın, 9 yaşındaki kızını bıçakla yaraladı. Küçük kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken; kadının intihar teşebbüsünde bulunduğu ve hayati tehlikesinin olduğu açıklandı.

AA
19 Nisan 2022 Salı, 14:52
Hatay'da 9 yaşındaki kızını öldüren kadın intihara kalkıştı
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Çay Mahallesi'nde bir apartmanın 2. katında eşinden ayrı yaşayan Bahar Berberci S. (33) henüz bilinmeyen nedenle kızı Elif Eylül S'yi (9) kalp bölgesinden yaraladı. Kadın, aynı bıçakla kendisini de vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayıp asit olduğu değerlendirilen madde içti.

ÇOCUK, HAYATINI KAYBETTİ

Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine yönlendirilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı kadın ve kızını İskenderun Devlet Hastanesine kaldırdı.

Elif Eylül S, hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Bahar Berberci S.'nin de hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.


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