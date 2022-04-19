Hatay'da 9 yaşındaki kızını öldüren kadın intihara kalkıştı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir kadın, 9 yaşındaki kızını bıçakla yaraladı. Küçük kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken; kadının intihar teşebbüsünde bulunduğu ve hayati tehlikesinin olduğu açıklandı.
Çay Mahallesi'nde bir apartmanın 2. katında eşinden ayrı yaşayan Bahar Berberci S. (33) henüz bilinmeyen nedenle kızı Elif Eylül S'yi (9) kalp bölgesinden yaraladı. Kadın, aynı bıçakla kendisini de vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayıp asit olduğu değerlendirilen madde içti.
ÇOCUK, HAYATINI KAYBETTİ
Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine yönlendirilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı kadın ve kızını İskenderun Devlet Hastanesine kaldırdı.
Elif Eylül S, hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Bahar Berberci S.'nin de hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Video Haberler
- Sinop kalesi surlarında 2 bin 500 yıllık gırland
- 9 yaşındaki kızını öldürdü asit içerek intihara kalkıştı
- Ekspertiz uzmanı uyardı
- Ayasofya’nın tarihi kapısı tahrip edildi
- ‘Sağır ve dilsiz’ dilenci yakalanınca dile geldi
- Kastamonu'da fındık büyüklüğünde dolu
- Otobüs biletlerine 3 ayda yüzde 80 zam
- Kocaeli'de TIR yandı; otoyol ulaşıma kapandı
- Murda lakaplı rapçiye hapis cezası
- İSKİ'den Kazandere ve Pabuçdere açıklaması
En Çok Okunan Haberler
-
- Ceza isyanı: Cadde ortasında aracını yaktı
- İzleme platformlarının üyelikleri düşüyor
- Babacan'dan dikkat çeken çıkış
- Rockefeller'ın serveti nasıl bölündü?
- Ramazanda 'düzenli uykuya' dikkat!
- Uzmanı açıkladı: Her gün aynı şeyleri yemek zararlı mı?
- Yemek süresinin uzaması, 'doymayı' kolaylaştırıyor
- Sarah Bernhardt! Bir süperstar öyküsü!
- Marguerite Duras... Askıya alınmış tutku!
- Jean-Jacques Rousseau! Hem aklın hem duygunun yanında...