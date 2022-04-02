Aracını viyadüğe sürdü, başarılı olamayınca atlayarak intihar etti
Beykoz’da aracıyla kendisini viyadükten aşağı atmaya çalışan şahıs başarılı olamayınca araçtan inerek intihar etti. Dehşete düşüren o anlar ise amatör kamera tarafından saniye saniye görüntülendi.
Olay Beykoz Zafer Çakmak Viyadük’ü Kavacık istikametinde gece 01:00 sıralarında gerçekleşti.
Ahmet Bedirhan Ceylan, 34 UUV 94 plakalı JEEP marka aracıyla Zafer Çakmak Viyadük’ü üzerinde bariyerlere vurdu. Yoldan geçenler ilk anda olayı kaza zannederken sürücü Ceylan’ın defalarca bariyerlere çarpmasıyla olayın intihar girişimi olduğu anlaşıldı.
Aracıyla bariyerleri yıkamayan sürücü araçtan inerek vatandaşların gözleri önünde yaklaşık 100 metrelik viyadükten kendisini boşluğa bıraktı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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