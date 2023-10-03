Hatay'da acı olay: İstinat duvarı çadırının üzerine çöktü, hayatını kaybetti

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde yoğun yağışların ardından yaşadığı çadırın üzerine çöken istinat duvarının altında kalan Durmuş Kafa (60), yaşamını yitirdi.

DHA
Yayınlanma: 03.10.2023 - 16:28
Hatay'da acı olay: İstinat duvarı çadırının üzerine çöktü, hayatını kaybetti
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Durmuş Kafa, 6 Şubat depremlerinin ardından kurduğu çadırda kalmaya başladı. Kafa, gece yoğun yağışın görüldüğü bölgede yaşadığı çadırın üst tarafındaki istinat duvarının çökmesiyle yaralandı.

KURTARILAMADI

Gürültüyü duyan yurttaşlar durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, düşen duvarın parçalarını kaldırdı. Durmuş Kafa'ya ulaşan ekipler, hayatını kaybettiğini belirledi.

Kafa, bugün öğlen kılınan cenaze namazının ardından Ayışığı Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. 


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