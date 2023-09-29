İstanbul'u sağanak vurdu: Yollar su altında kaldı, istinat duvarı çöktü!
Meteoroloji'den yapılan sağanak yağış uyarısının ardından İstanbul'un Anadolu Yakası’nda gök gürültülü yağış etkili oluyor. Pendik'te yollar su altında kalırken seyir halindeki araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Yağış nedeniyle istinat duvarı, içinde bir kişinin bulunduğu servis aracının üzerine çöktü.
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul Anadolu Yakası’nda sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.
Yağış nedeniyle özellikle Pendik'te birçok yeri su bastı, istinat duvarı içerisinde bir kişinin bulunduğu servis aracın üzerine devrildi.
KURTARILDI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bir saatlik çalışmasının ardından araç içerisinde sıkışan sürücü sağ olarak kurtarıldı.
Servis sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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