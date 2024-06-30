Hatay’da aile sağlığı merkezleri yıkık ya da ağır hasarlı, neredeyse hiç çalışan bulunmuyor

Yayınlanma: 30.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.06.2024 - 04:00

Kahramanmaraş depremlerinin üzerinden 500 günü aşkın bir süre geçti. Eğitim ve sağlık gibi kamu hizmetlerindeki sorunlar ise hâlâ giderilemedi. Aile sağlığı merkezi (ASM) kadrosunun belirlenmesi için yayımlanan ek gösterge listesi de bu kentteki sağlık krizini gözler önüne serdi. Hatay’daki boş aile hekimliği birimlerini gösteren 2024 yılı haziran ayında yayımlanan listeye göre ASM hizmeti veren birçok yapı yıkılmış. Cumhuriyet’in ulaştığı söz konusu listeye göre Hatay Antakya’daki 19 Aile Sağlığı Merkezi’nin birçoğu hasarlı ve ağır hasarlı olurken yalnızca iki binanın hasarsız olduğu belirlendi. Defne’deki iki ASM’nin ise yıkık ve az hasarlı olduğuna dikkat çekilen raporda Kırıkhan’daki ASM’nin de az hasarlı olduğu belirtildi. Ayrıca söz konusu listeye göre bu birimlerde çalışan ve hemşirelik hizmeti veren neredeyse hiç aile sağlığı çalışanı olmadığı görüldü. Söz konusu sağlık merkezlerinin hizmet vermesi gereken nüfus ise yaklaşık 42 bin.

SORUN BÜYÜK

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Birlik ve Dayanışma Sendikası 3. Şube Başkanı Hacı Yusuf Eryazgan Hatay’da büyük bir sağlık krizi olduğunu vurguladı. Eryazgan şu değerlendirmeyi yaptı:

YIKIK BİNAYA İLAN

“Normalde aile hekimliği sistemi başladığından beri aile hekimi ek yerleştirme ilanları olur. Her ay sonunda her ilde ek yerleştirme ilanı açılır. Bu da Hatay ilinin resmi sağlık müdürlüğünün internet sitesinde yayımlanır. Ek yerleştirme ilanındaki birçok bina yıkık olduğu halde ilana çıkılmış. Oysa depremden bu yana ASM çalışanlarının barınma sorunları, çalışma yeri sorunları giderilmedi. Bu nedenden dolayı çalışanlar o bölgeden gitmek zorunda kalıyor.”

Bir şehrin inşasının ancak kamu hizmetlerinin iyi koşullarda verilmesiyle mümkün olacağını ifade eden Eryazgan şunları söyledi: “ASM çalışanları Hatay’da çok zor şartlarda çalışıyor. Birinci basamak sağlık hizmetindeki sorunları gideremezseniz ikinci basamak tıkanır. Aşılama tam anlamıyla yapılamaz. Aşıların eksik kalması aşısız çocukların bulaşıcı hastalıklara yakalanması anlamına geliyor. Ölülerin ve kayıpların henüz listelenemediği bir durumla karşı karşıyayız.”

YÖNETİLME SORUNU

6 Şubat’tan sonra Hatay’da sağlık sistemindeki sorunların halen giderilemediğini aktaran Eryazgan, “Sağlık hizmetine ulaşmak anayasal bir haktır. Büyük bir yönetilememe sorunu var. Bu hem oradaki il müdürlüğünün sorunu. Hem de halk sağlığı genel müdürlüğünün kötü yönetildiğinin en büyük göstergesidir” dedi.