Hatay'da annesini balkondan atmaya çalışan zanlı gözaltına alındı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde annesini balkondan atmaya çalışan zanlı yakalanarak gözaltına alındı.
Hatay'ın İskenderun Mahallesi Çay Mahallesi'ndeki bir binanın 5. katında yaşayan F.N. isimli şahıs, henüz bilinmeyen nedenle annesi Ü.N.'yi balkondan atmaya çalıştı.
Balkon korkuluklarından tutunarak oğluna karşı koyan Ü.N.'nin yardım çığlıkları üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri zemine şişme yatak yerleştirdi, polis ekipleri de F.N'yi ikna etmeye çalıştı.
Zanlı, bir süre sonra ikna edilerek gözaltına alındı.
Anne Ü.N., 112 Acil Sağlık ekiplerince tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
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