Hatay’da sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Yayınlanma: 06.09.2023 - 11:52

Güncelleme: 06.09.2023 - 11:52

İlçeye bağlı Kıyıgören Mahallesi’ndeki sulama kanalında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, jandarmaya haber verdi.

İhbar üzerine gelen jandarma ve su altı arama kurtarma ekiplerinin müdahalesiyle 25 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkeğin cesedi çıkarıldı.

Ceset, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.