Hatay'da araçta başından yaralı halde bulundu!

Hatay’da araç içerisinde başından silahla vurulmuş halde bulunan şahıs ağır yaralandı.

Hatay'da araçta başından yaralı halde bulundu!
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İHA
Yayınlanma: 21.04.2025 - 16:31

Olay, Dörtyol ilçesi Dörttaş sahilinde yaşandı. Sahilde park halinde bulunan Fiat marka aracın içerisinden gelen silah sesi sonrası yurttaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şahsı başından yaralı halde bulan sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı Dörtyol Devlet Hastanesi’ne sevk etti.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde şahsın 39 yaşındaki H.S. olduğu tespit edildi. Yaralı şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.


Etiketler: #hatay #silah #araç

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