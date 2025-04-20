Beşiktaş’ta eşiyle kafeteryada otururken silahlı saldırıya uğradı: Ensesinden vurularak öldürüldü!
İstanbul Beşiktaş’ta bir kafeteryada oturan Cengiz Şire, arkasından yaklaşan kapüşonlu kişi tarafından eşinin gözü önünde silahlı saldırıya uğradı. Ensesine bir el ateş edilen Şire, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Edirne’den yurt dışına çıkmayı planlayan şüpheli Kadir N. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs adliyeye sevk edildi.
Olay, 15 Nisan salı günü saat 23.30 sıralarında Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, sokaktaki kafeteryada oturan Cengiz Şire (44) eşiyle birlikte sohbet ettiği sırada arkasından gelen kapüşonlu saldırgan tarafından ensesinden vuruldu.
Saldırgan olay yerinden kaçarken, Şire ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Cengiz Şire, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Ameliyata alınan Şire, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
KAĞITHANE’DE YAKALANAN SALDIRGAN, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis, şüphelinin olaydan sonra birkaç araç değiştirip Kağıthane’ye geldiğini tespit etti. Devam eden çalışmalarda şüphelinin suç kaydı bulunmayan Kadir N. (22) olduğu belirlendi.
Edirne’den yurt dışına çıkmaya hazırlanan şüpheli, polis ekipleri tarafından kaçamadan Kağıthane’de yakalandı. Gözaltına alınan Kadir N. Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.
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