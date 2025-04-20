AVM’ye silahla girmek istediler: 4 gözaltı

Bolu’da bir AVM içerisinde bulunan alkollü bir eğlence mekanına silahla girmeye çalışan şahıslarla güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. Olay sonrası 4 kişi gözaltına alındı.

AVM’ye silahla girmek istediler: 4 gözaltı
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İHA
Yayınlanma: 20.04.2025 - 14:21

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde D-100 kara yolu üzerinde bulunan AVM’de alkollü bir eğlence mekanına silahla girmeye çalışan şahıslar, AVM güvenlik görevlileri tarafından uyarıldı. 

Uyarılara rağmen ısrarcı olan şahıslarla güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis, olaya karışan 4 kişiyi gözaltına alarak karakola götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #bolu #AVM

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