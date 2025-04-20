AVM’ye silahla girmek istediler: 4 gözaltı

Yayınlanma: 20.04.2025 - 14:21

Güncelleme: 20.04.2025 - 14:21

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde D-100 kara yolu üzerinde bulunan AVM’de alkollü bir eğlence mekanına silahla girmeye çalışan şahıslar, AVM güvenlik görevlileri tarafından uyarıldı.

Uyarılara rağmen ısrarcı olan şahıslarla güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis, olaya karışan 4 kişiyi gözaltına alarak karakola götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.