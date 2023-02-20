Hatay'da art arda depremler... Ahmet Ercan uyardı: Doğu Anadolu ile Ölü Deniz kırıkları kudurdu

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 22:45

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 23:27

Hatay'da 3 dakika arayla Riçhter ölçeğine göre meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremler, Diyarbakır, Mardin, Şırnak ve Batman’da da hissedildi. Deprem bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan sosyal medya hesabından uyarıda bulundu.

Ercan, "Hatay’daki M6,4 ile M5,8’lık depremlerin her ikisi de Ölü Deniz kırığı üzerinde oluştu. Doğu Anadolu ile Ölü Deniz kırıkları kudurdu. Herkes konteyner evler ile arbalarında, çadırlarda yatsın. Bu tür artçı depremler ne yazık ki olmayı sürdürecek" dedi.