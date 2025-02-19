Hatay'da aynı yerde yine kaza: Yaralılar var!
Dörtyol ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Mahalle sakini Emin Can Pekgürler, "Kazaların yaşandığı yerde 13 yıldır ikamet ediyorum. 13 yıldan beri burada yaşadığımız kazaların haddi hesabı yok" dedi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesine bağlı Numune Evler Mahallesi'nde bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre; 31 ASK 071 plakalı hafif ticari araç, 34 ALP 098 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ters dönen araçta sıkışan sürücü ile Sefa F., Anıl A. ve İbrahim K. itfaiye ekiplerince çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
"BURADA YAŞADIĞIMIZ KAZALARIN HADDİ HESABI YOK"
Sürekli aynı yerde kazaların yaşandığını anlatan mahalleli Emin Can Pekgürler, "Kazaların yaşandığı yerde 13 yıldır ikamet ediyorum. 13 yıldan beri burada yaşadığımız kazaların haddi hesabı yok. Burada görmüş olduğunuz yollarda asla kimse durmuyor ve kimse tabelaları dikkate almıyor. Kazalardan sonra yola banket döşendi fakat üstüne yine asfalt çalışması yapılınca banketler gitti" dedi.
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