Hatay'da büyük tehlike kapıda: Bizler diri diri mezara gömülüyoruz

Yayınlanma: 02.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 02.10.2023 - 03:00

İzmir Konteynerkentinde kalan Duygu Havva Ay, “Kış geliyor. Çok güçsüz bir zemindeyiz. Suyu, koliyi geçtik, can güvenliği istiyoruz” dedi.

İhtiyaç Haritası Konteyner Yaşam Alanı’nda kalan “Bir umuda tutunmaya çalışmaktan yorulduk” diyen Zeynep Acar ise “Erzak ve yemek yardımı kesildi. Birçok sorunun üzerine şimdi de can güvenliği sorunumuz oluştu” ifadelerini kullandı.

Sabiha Doğruyol ise “Sorunları yetkililerle konuştuğumuzda ‘kendi çabanızla yapabiliyorsanız yapın, yapamıyorsanız bekleyin’ deniliyor. Bugün tüm konteynerlere su indi. Bizler diri diri mezara gömülüyoruz. Bugün oturma eylemi yapacağız” dedi.