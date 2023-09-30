Hatay'da korkunç cinayet: Kontrollü yıkımda evi zarar gördü, şantiye şefini tüfekle katletti
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, ağır hasarlı binanın yıkımı sırasında çevreye saçılan molozlar, sağlam apartmanın duvarına zarar verdi. Yıkım ekipleri ile bina sahipleri arasında çıkan tartışma sonrası çalışmalara ara verilirken, T.Ş. (56), daha sonra şirkete giderek şantiye şefi Mustafa Açıcı'yı (42) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olay sonrası kaçan T.Ş., yakalanarak gözaltına alındı.
Dörtyol ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 6 Şubat merkezli depremde ağır hasar alan bina yıkılmak istenirken, molozlar çevreye saçılarak yan apartmanın duvarına zarar verdi.
Olaydan sonra bina sakinleri ile şirket çalışanları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şirket sahipleri yıkıma ara vererek bölgeden ayrıldı.
TÜFEKLE ATEŞ EDİP KAÇTI
Tartışma sonrası sinirlerine hakim olamayan T.Ş., şirketin şantiyesine giderek tartıştığı şantiye şefi Mustafa Açıcı’ya pompalı tüfekle ateş açıp kaçtı.
Sırtından ve göğsünden vurulan Açıcı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren T.Ş.’yi yakalayıp, gözaltına aldı.
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