Hatay'da çıkan orman yangını söndürüldü

Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan yangında bir dekar ormanlık alan zarar gördü.

AA
10 Temmuz 2022 Pazar, 16:49
Hatay'da çıkan orman yangını söndürüldü
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Serinyol Mahallesi Fırnız mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Hatay Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerle 2 helikopter ve 5 arazöz sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında yaklaşık bir dekar kızılçam ormanı zarar gördü.


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