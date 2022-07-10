Hatay'da çıkan orman yangını söndürüldü
Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan yangında bir dekar ormanlık alan zarar gördü.
Serinyol Mahallesi Fırnız mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Hatay Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerle 2 helikopter ve 5 arazöz sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında yaklaşık bir dekar kızılçam ormanı zarar gördü.
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