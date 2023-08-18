Hatay'da çile bitmiyor!
Depremin ağır yıkıma uğrattığı Hatay’da sıcaklık rekoru kırıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önceki gün Hatay’ın Hassa ilçesinde sıcaklığı 50 derece olarak ölçtü.
Hatay Dayanışma Gönüllüleri’nden Serbay Mansuroğlu, “Yıkım ve tozla birlikte sıcaklıklar yeni bir felakete döndü. Nem de yüksek olduğu için nefes almak oldukça güçleşiyor. Su şebekesi depremde zarar gördü. Kente gelen tankerlerin önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Marketler yetersiz. İnsanlar zaten işsiz. Ücretini ödeyerek dahi olsa da suya ulaşmak zor” diye konuştu.
Antakya Çevre Platformu Başkanı Ali Kanatlı da “Yıkım yapıldığı zaman binaların altındaki tesisatlar tahrip ediliyor, deprem su kaynakların yerini değiştirmiş, bazı su kaynakları kurumuş durumda” diye konuştu. Kanatlı, “Herkesin yararlanabileceği serin çadırlar önemli bir ihtiyaç” dedi.
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