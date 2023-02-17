Hatay'da Darb-ı Sak Kalesi ve Bayezid-i Bistami Türbesi yıkıldı

Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 09:25

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 09:36

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, Alaybeyli köyündeki Darb-ı Sak Kalesi ile buradaki Bayezid-i Bistami Türbesi'ne de zarar verdi.

Tarihi Darb-ı Sak Kalesi tamamen yıkıldı. Dağ eteğine inşa edilen kalenin yıkılmasıyla molozlar ve dağdan hareket eden devasa kayalar ise Bayezid-i Bistami Hazretleri Türbesi'nin girişini kapattı.

Türbe kısmen yıkılmış ve girişleri kapanmış olmasına rağmen yurttaşların içeriye girip ziyaret ettikleri görüldü.

"CİĞERİMİZ YANIYOR"

Dua etmeye gelenlerden Ahmet Menter, "Değişik zamanlarda gelirdim. Bayezid-i Bestami önemli birisi. Allah'ın dostlarından birisi. Ciğerimiz yanıyor. Ne yapacağız? İçimiz yanıyor. Ne diyebiliriz. Diyecek çok söz ama hangi birini söyleyelim? Her şey gitmiş. Buraya en son geldiğimde, gelen yaşlılar için buraya çay koyalım diye plan yapmıştık ama ne oldu şimdi" dedi.