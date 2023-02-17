Valiliğin bilgisi var dediler: ‘Depremkondu’ konteyner

Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 07:28

Mersin’in Toroslar ilçesi Kepirli Mahallesi’nde iki kişi, orman arazisine konteynerden ev yaptı.

Soranlara ise “Deprem sonrası mağdur olan kişilere ev yapıyoruz. Gelip oturacaklar. Valiliğin bilgisi var” dedi. Yapının resmi olmadığını düşünen yurttaşlar Orman Bölge Müdürlüğü’ne ihbar etti. Ekipler, konteynerların orman arazisi içerisinde olduğunu, valilik ve diğer bir kurumdan izin alınmadığını belirleyerek tutanak tuttu. Orman arazilerine kaçak yapının mümkün olmadığını belirten yetkililer, “Depremin hemen ardından altyapısı bile düşünülerek, kenarlarına taş duvarlar örülmüş. Evler depremzedeler için değil kendileri için planlanmış” açıklaması yaptı.