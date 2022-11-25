Hatay'da denizde hortum oluştu

Hatay'da etkili olan yağışlar sonrası denizde hortum oluştu.

DHA
25 Kasım 2022 Cuma, 15:11
Hatay'da denizde hortum oluştu
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Samandağ ilçesi Meydan Mahallesi'nde, etkili olan yağışların ardından denizde hortum oluştu.

Bölge halkının cep telefonu kamerasıyla görüntülediği hortum, herhangi bir hasara neden olmadan kısa sürede etkisini yitirdi.


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