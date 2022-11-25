Hatay'da denizde hortum oluştu

25 Kasım 2022 Cuma, 15:11

Samandağ ilçesi Meydan Mahallesi'nde, etkili olan yağışların ardından denizde hortum oluştu.

Bölge halkının cep telefonu kamerasıyla görüntülediği hortum, herhangi bir hasara neden olmadan kısa sürede etkisini yitirdi.

