Hatay'da denizde hortum oluştu
Hatay'da etkili olan yağışlar sonrası denizde hortum oluştu.
Samandağ ilçesi Meydan Mahallesi'nde, etkili olan yağışların ardından denizde hortum oluştu.
Bölge halkının cep telefonu kamerasıyla görüntülediği hortum, herhangi bir hasara neden olmadan kısa sürede etkisini yitirdi.
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