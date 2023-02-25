Hatay'da depremzedelere ve görevli personele tetanos aşısı

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nce Hatay'da depremzedelere ve bölgede görevli personele tetanos aşısı uygulandı.

DHA
Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 17:51
Hatay'da depremzedelere ve görevli personele tetanos aşısı
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Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, depremlerin vurduğu Hatay'a aşı TIR'ı getirdi.

Sağlık ekipleri, enkaz çalışmalarında görev yapan personeli ve depremzedeleri tetanos riskine karşı aşılamaya başladı.

Türkiye'nin dört bir yanından Hatay'da görevlendirilen Sağlık Bakanlığı ekipleri, mahalle mahalle, köy köy gezerek aşı uygulaması gerçekleştiriyor. 


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