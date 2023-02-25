Hatay'dan gelen depremzedelerin bulunduğu otomobil kamyonetle çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde, Hatay'dan gelen ve içerisinde depremzedelerin bulunduğu otomobil ile kamyonetin kavşakta çarpıştığı kazada Yusuf Gülen (66) hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 19:02
Hatay'dan gelen depremzedelerin bulunduğu otomobil kamyonetle çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Abone Ol google-news

Kaza, saat 16.00 sıralarında Salihli- Gölmarmara karayolu Gördes Kavşağı'nda meydana geldi. Gölmarmara'dan Alaşehir yönüne gitmekte olan Abdullah Afrin (43) yönetimindeki otomobil, Gördes'ten Salihli yönüne ilerleyen Emrah Akça'nın (31) kullandığı kamyonet ile kavşakta çarpıştı. Kazada, kamyonet sürücüsü Akça ile otomobildeki Yusuf Gülen, M.G. (63), M.K. (43) ile kamyonette yolcu olarak bulunan G.G. (23) ve H.M. (19), yaralandı. Otomobil sürücüsü Abdullah Afrin ise kazayı yara almadan atlattı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Yusuf Gülen, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, kaza yapan otomobildeki 6 kişinin de depremzede oldukları ve Hatay'dan Akhisar'a gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


depremzede hatay kaza Manisa

İlgili Haberler

Türkücü Mustafa Keser, depremzedelere moral gecesinde havuza düştü

Türkücü Mustafa Keser, depremzedelere moral gecesinde havuza düştü
Fenerbahçeli taraftarlardan depremzede çocuklara oyuncak bağışı

Fenerbahçeli taraftarlardan depremzede çocuklara oyuncak bağışı
Özçelik-İş'ten işverenlere çağrı: 'İşe alımda depremzede emekçilere öncelik verilsin'

Özçelik-İş'ten işverenlere çağrı: 'İşe alımda depremzede emekçilere öncelik verilsin'

En Çok Okunan Haberler