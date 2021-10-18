Hatay'da dev köpek balığı
Hatay'ın Samandağ ilçesi açıklarında balina köpek balığı görüntülendi. Dev balık, ilçede büyük heyecan yarattı.
Hataylı balıkçılar Samandağ ilçesi Meydan Mahallesi açıklarında balık tutarken deniz yüzeyinde bir balina köpek balığının yüzgecini fark etti.
TELEFON İLE GÖRÜNTÜLEDİLER
Balıkçılar cep telefonuyla köpek balığını görüntülemeye başladı. Bir süre balıkçı teknesinin çevresinde yüzen balina köpek balığı daha sonra gözden kayboldu. Balıkçılar, bölgede ilk defa böyle bir tür köpek balığı ile karşılaştıklarını belirttiler. Köpek balığının görüntülenmesi büyük heyecan yaşanmasına neden oldu.
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