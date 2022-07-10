Hatay'da devrildikten sonra alev alan otomobildeki 4 kişi yaşamını yitirdi
Hatay'ın Hassa ilçesinde devrildikten sonra yangın çıkan otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın Hassa ilçesinde devrildikten sonra yangın çıkan otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Bayram ziyaretinden dönen Ahmet Yılmaz'ın kullandığı 31 AEM 049 plakalı otomobil, Aktepe Mahallesi Demrek mevkisinde kontrolden çıkarak boş tarlaya devrildi.
Kazanın ardından alev alan otomobildeki yangına, yoldan geçen sürücüler müdahale etti.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sürücü Ahmet Yılmaz, araçta bulunan Dilek Sabahyıldızı ile isimleri öğrenilemeyen 2 çocuk hayatını kaybetti, 2 çocuk yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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