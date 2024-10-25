Hatay'da dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik operasyonu!

Hatay'ın İskenderun ilçesinde nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'da dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik operasyonu!
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AA
Yayınlanma: 25.10.2024 - 13:43

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, alkollü yakalanan araç sürücülerinin mahkemeye itiraz etmek için hastaneye verdikleri kan örneklerinin farklı kişiler tarafından verildiğini tespit etti.

Ekipler, konuyla ilgili belirli adreslere operasyon düzenledi. Bu kapsamda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Etiketler: #hatay #dolandırıcılık #dolandırıcı

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