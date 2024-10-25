Hatay'da dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik operasyonu!
Hatay'ın İskenderun ilçesinde nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, alkollü yakalanan araç sürücülerinin mahkemeye itiraz etmek için hastaneye verdikleri kan örneklerinin farklı kişiler tarafından verildiğini tespit etti.
Ekipler, konuyla ilgili belirli adreslere operasyon düzenledi. Bu kapsamda 20 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: #hatay #dolandırıcılık #dolandırıcı
En Çok Okunan Haberler
-
- Kadın teröristin ilçe başkanlığı yaptığı ortaya çıktı!
- Bahar dizisinde erken veda
- Kadın teröristin de kimliği belli oldu!
- Metin Feyzioğlu'na dikkat çeken atama!
- O isim görevden alındı
- İşte Öcalan’ın Bahçeli hakkında söyledikleri
- Kayseri'deki son hekim de istifa etti
- TUSAŞ’a yapılan saldırı için dikkat çeken uyarı: Yazılı
- Kadını domuz bağıyla bağlayıp katlettiler!
- DEM Parti'den dikkat çeken 'Öcalan' açıklaması