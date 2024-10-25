Antalya'da kendilerini 'polis' olarak tanıtan dolandırıcılara suçüstü!

Yayınlanma: 25.10.2024 - 10:42

Güncelleme: 25.10.2024 - 10:43

Kepez ilçesi Yeşiltepe Mahallesi’nde ikamet eden H.A.’ya kendilerini telefonda polis olarak tanıtan şahıslar, kimlik bilgilerinin başkalarının eline geçtiğini ve evdeki değerli eşyaların parmak izi alınacağı gerekçesiyle baskı yaparak evini satmasını ve elde ettiği parayı kendilerine vermesini talep etti.

Polise başvuran H.A.’nın ihbarı üzerine, şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi. Şüpheli Y.G., parayı almak üzere belirlenen adrese geldiğinde suçüstü yakalandı. Detaylı çalışmada Y.G. ile birlikte hareket eden O.K. de kısa sürede gözaltına alındı.

Şahısların üzerlerinde yapılan aramada; 2 cep telefonu, sim kartlar, 990 TL nakit para ve sahte olduğu değerlendirilen 700 Amerikan doları ele geçirildi. Her iki şüpheli, ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçlamasıyla adli mercilere sevk edilerek tutuklandı.

EMNİYET'TEN UYARI

Antalya Emniyet Müdürlüğü, kamu güvenliğini sağlamak adına suçla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğinin belirterek, “Unutmayalım hiçbir kamu görevlisi sizden para veya altın talep etmez. Bu tür taleplere inanmayın” ifadelerine yer verdi.