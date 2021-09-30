Hatay'da eşini ve çocuklarını boğarak öldüren şahıs, komşusunu arayıp suçunu itiraf etti

30 Eylül 2021 Perşembe, 13:24

Hatay’ın İskenderun ilçesinde evinde ölü bulunan anne ve iki çocuğunun boğularak öldürüldüğü belirlendi. Gözaltına alınan katil zanlısının ifadesinde önce eşini, sonra kızını, en son oğlunu boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

EŞİNİ VE OKULDAN DÖNEN ÇOCUKLARINI BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

Denizciler Mahallesi'ndeki evinde eşi ile 2 çocuğu ölü bulunan şüpheli Turgay M. Osmaniye'de gözaltına alınarak İskenderun’a getirilmesi sonrasında suçunu itiraf ettiği iddia edildi. Uzman çavuş olarak görev yapan Turgay M.'nin mesleki anlamda yaşadığı sorunlar nedeniyle geçtiğimiz aylarda görevden el çektirilerek silahına el konuldu.

Zanlı, 28 Eylül Salı günü evde yalnızken önce eşi Aynur M. (41), sonra okuldan dönen kızı Aleyna (16) ve en son yine okuldan dönen oğlu Ahmet Ali'yi boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

“ANAHTAR POSTA KUTUSUNDA EVE GİR BAK''

Kızı ve oğlunun cenazelerinin üzerini Türk bayrağı ile eşinin üzerini ise kendi kıyafeti ile örten Turgay M. daha sonra evden ayrılarak Osmaniye'ye gitti. Burada intihar etmeye çalıştığını ancak yapamadığını ifadesinde belirten zanlının komşusunu arayarak, “Anahtar posta kutusunda eve gir bak aileme büyük bir kötülük yaptım” dediği ortaya çıktı.

Aileden geriye büyük bir acı kaldı. Zanlı Turgay M., İskenderun emniyetinde yapılan işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilecek.