Hatay'da feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Yayınlanma: 21.05.2023 - 22:44

Güncelleme: 21.05.2023 - 22:44

Kaza, saat 18.00 sıralarında D-817 karayolunda meydana geldi. Mustafa Eker yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Hatice Kübra Okur yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Kaza sonucu iki otomobil kullanılamaz hale geldi. Ön kısımlarından ağır hasar alan iki otomobilde bulunan Mustafa Keser, Hatice Kübra Okur, Gülşah Eker, Aybars Eker, Sümeyye Doğulu yaralandı. Zeynep Yağmur Okur ise olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Dörtyol ve Osmaniye Devlet hastanelerine sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan Mustafa Eker de hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.