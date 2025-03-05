Hatay'da fırtına sonrası deniz 50 metre çekildi

Yayınlanma: 05.03.2025 - 11:59

Güncelleme: 05.03.2025 - 12:12

İskenderun ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve hayatı olumsuz etkileyen fırtına, balıkçılardan esnafa kadar birçok kişiye zor anlar yaşattı. Fırtına sırasında sahil şeridindeki balıkçı barınağında bulunan bazı tekneler dev dalgalar nedeniyle battı. Şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaçlar ise araçlara zarar verdi. İnşaat alanlarının çevresindeki suntalar rüzgara dayanamayarak yola savruldu.

Sabah saatlerinde fırtınanın etkisini kaybetmesiyle birlikte deniz suyunun yaklaşık 50 metre çekildiği görüldü. Bölgedeki balıkçılar, denizde meydana durumun kendilerini şaşırttığını belirtti.

Teknesi alabora olan balıkçılardan Ahmet Arıklar, “Dalgalar başladığında teknemi bölgeden alıp daha güvenli bir yere bağlamaya çalıştım. Ancak buna rağmen battı” diyerek yaşanan olayın etkisini anlattı.