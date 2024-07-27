Hatay'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 1 tutuklama

Yayınlanma: 27.07.2024 - 14:42

Güncelleme: 27.07.2024 - 14:43

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Göçmen Kaçakçılığı suçlarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen 31 AAD 550 plakalı araç Antakya-Belen yolunda durduruldu.

Araç içerisinde yapılan kontrolde, üzerinde herhangi bir tanıtma kartı olmayan ve ülkemizde geçerli ikamet izni olmadığı anlaşılan 2 yabancı uyruklu göçmen mağdur şahıs tespit edildi.

Olayın şüphelisi A.Ş. yakalandı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mağdur göçmen şahıslar ise işlemleri sonrasında İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.