Hatay usulü zahter salatası tarifi

Yayınlanma: 23.07.2024 - 15:30

Güncelleme: 23.07.2024 - 15:30

Hatay mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan zahter salatası, tazeliği ve ferahlatıcı aroması ile sofralarınıza renk katıyor. Zahter (dağ kekiği) ile yapılan bu salata, özellikle yaz aylarında hafif ve sağlıklı bir alternatif arayanlar için ideal. İşte Hatay usulü zahter salatasının tarifi...

Malzemeler

1 demet taze zahter (dağ kekiği)

2 adet domates

1 adet salatalık

1 adet kırmızı soğan

1 çay bardağı nar ekşisi

1/2 çay bardağı zeytinyağı

1 adet limonun suyu

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı sumak

1 çay kaşığı pul biber

İsteğe bağlı: birkaç dal taze nane veya maydanoz

Hazırlanışı

Zahterin Hazırlanması:

Zahteri iyice yıkayın ve fazla suyun süzülmesi için bir süzgeçte bekletin. Daha sonra zahterleri ince ince doğrayın.

Sebzelerin Hazırlanması:

Domatesleri, salatalığı ve kırmızı soğanı küçük küpler halinde doğrayın. Sebzelerin taze ve diri olmasına özen gösterin.

Karıştırma İşlemi:

Geniş bir salata kasesine doğradığınız zahter, domates, salatalık ve kırmızı soğanı ekleyin. Üzerine nar ekşisi, zeytinyağı, limon suyu, tuz, sumak ve pul biberi ekleyin.

Servis:

Tüm malzemeleri iyice karıştırarak salatayı servis tabağına alın. İsteğe bağlı olarak üzerine taze nane veya maydanoz ekleyebilirsiniz.