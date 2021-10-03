Hatay'da hortum paniği

03 Ekim 2021 Pazar, 12:55

Sağanak ve rüzgarın etkili olduğu Hatay'ın Payas ilçesi açıklarında saat 10.00 sıralarında hortum çıktı.

Paniğe kapılan bazı yurttaşlar, cep telefonlarıyla hortumu görüntüledi.

Çevredeki ilçelerden de izlenen hortum, bir süre kıyıya doğru ilerledi. Kıyıya ulaşamadan etkisini yitirerek kaybolan hortum, hasara neden olmadı.