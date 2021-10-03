Hatay'da hortum paniği
Hatay'ın Payas ilçesi açıklarında çıkan ve halk tarafından cep telefonuyla görüntülenen hortum, çevredeki ilçelerden de izlendi. Denizden sahile ilerleyen hortum, kıyıya ulaşamadan etkisini yitirdi.
Sağanak ve rüzgarın etkili olduğu Hatay'ın Payas ilçesi açıklarında saat 10.00 sıralarında hortum çıktı.
Paniğe kapılan bazı yurttaşlar, cep telefonlarıyla hortumu görüntüledi.
Çevredeki ilçelerden de izlenen hortum, bir süre kıyıya doğru ilerledi. Kıyıya ulaşamadan etkisini yitirerek kaybolan hortum, hasara neden olmadı.
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