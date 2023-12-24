Hatay'da hortum paniği: Seralar yerle bir oldu
Hatay’ın Samandağ ilçesinde sabah saatlerinde çıkan hortum, seralara zarar verdi.
Samandağ ilçesinde fırtınayla oluşan kısa süreli hortum seralarda hasara yol açtı. Hortum nedeniyle Meydan Mahallesi'nde bazı seralar yıkıldı, ürünler zarar gördü.
Hortum salatalık, domates ve biber üretimi yapılan seralara zarar verdi. Serası yerle bir olan Gazim Karataş, "Saat altı civarında seralarımıza geldik ve bu enkazı gördük. Zararımız 1 milyona yakın, perişan haldeyiz ama Allah'tan gelen bir şey. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.
Domates seraları zarar gören çiftçi Sever Kuş, 3 bin metrekarelik alanda kurduğu 9 bin fidelik domates serasının yerle bir olduğunu söyledi. Kuş, seralarda hasarın büyük olduğunu, yetkililerden destek beklediklerini belirtti.
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