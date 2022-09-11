Hatay'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
Hatay'ın Belen ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Antakya-İskenderun yolunun Kıcı mevkiinde, sürücüleri öğrenilemeyen 50 06 CEY 953 plakalı otomobil ile Kırıkhan yönüne dönmek isteyen 31 L 1250 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada Güner Cömert (70) ve damadı Hanifi Çoğan olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 2 kişi ise İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle yolun bir kısmı trafiğe kapatılırken, olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.
Video Haberler
- Gaziantep'te 8 bin kişi ile 'acı' mesaisi
- Antalya’da mango hasadı Ivana Sert ile tanıtıldı
- Kaza yapıp yan yatan araçtan telefonla konuşarak çıktı
- İtfaiye ve Sahil Güvenlikten yunus kurtarma operasyonu
- Balkondan düşen saksı iki arkadaşı teğet geçti
- Elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
- Sol eliyle senaryo yazıyor
- Yuvadan çıkışlarını heyecanla izlediler
- 3 katlı evi 6 günde soydular
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
En Çok Okunan Haberler
-
- Yargıtay'dan 'Cennet Koyu' kararı!
- MasterChef Hamza'dan üzen haber: Somer Şef duyurdu
- Erdoğan için harekete geçildi
- Halk TV'de sürpriz ayrılık: Gökmen Karadağ istifa etti
- İstanbul'da AVM'de iki grup arasında silahlı kavga
- Cumhur İttifakı eridi
- Meteoroloji'den Marmara için kritik uyarı, saat verdi
- Ümit Özdağ açıkladı!
- Özkiraz'dan, Ahmet Hakan'a çok sert 'Tarkan' tepkisi
- 'AKP'nin ülkeyi çökertme projesi'