Hatay’da iş cinayeti: İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Hatay’ın Samandağ ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 11.07.2024 - 15:21
Hatay’da iş cinayeti: İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeni Mahallede bulunan üç katlı inşaatın ikinci katında çalışan Aydın Güneş dengesini kaybederek zemine çakıldı.

Ağır yaralanan şahıs, olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Samandağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


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