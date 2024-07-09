Adana’da iş cinayeti: İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti!
Adana’da 9 katlı apartmanın inşaatında sıvacı olarak çalışan kişi dengesini yitirerek 6’ıncı kattan düşüp hayatını kaybetti.
Olay, Çukurova ilçesine bağlı 100.Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. 9 katlı apartmanın inşaatında sıvacı olarak çalışan Mehmet Ali Soylu (44) 6’ıncı kattaki dairenin balkonunda sıva yapıyordu.
Bir süre sonra Soylu, dengesini yitirerek balkondan aşağı düştü.
Durumu gören diğer işçiler polise ve sağlık ekiplerine olayı bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Soylu’yu özel hastaneye kaldırdı.
Özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen Soylu, kurtarılamadı.
Soylu’nun cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Nebioğlu’ndan ‘Müge Anlı’ çıkışı: 'Pişman olacak'
- En düşük emekli maaşına zam gelecek mi?
- Dortmund'dan Ferdi Kadıoğlu kararı
- SHP yeniden siyasette!
- ‘Boğazıma yapıştı, paramı ilk gün elimden alıyordu'
- Üç konfederasyon asgari ücret talebini açıkladı
- İşte en çok dinlediği 15 şarkı!
- AKP'li seçmen Özel'in en çok 'o söylemini' destekliyor
- 'Bu akşam 21.00'de başlıyoruz!'
- ‘Parti içinde en az 50 milletvekili…’