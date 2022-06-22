Hatay'da işçi cinayeti: Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi yaşamını yitirdi
Hatay’ın Payas ilçesinde beton dökümü esnasında elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan inşaat işçisi yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre olay, Payas ilçesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir inşaatta meydana geldi. Özel bir firma tarafından yapımı devam eden bina inşaatında beton dökümü esnasında transmikser aracının komut ile açılarak metrelerce uzayan metal parçası yan tarafta bulunan elektrik tellerine temas etti.
İnşaat alanında çalışan Abdullah Eş (59) adlı işçi beton transfer aracının metal aksamını tuttuğu esnada aniden elektrik akımına kapılarak yere yığıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Akıma kapılan işçi ağır yaralı olarak ambulans ile Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Eş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşanan kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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