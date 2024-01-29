Hatay'da işçi servis minibüsü TIR'a çarptı: 1 ölü, 7 yaralı
Hatay'ın Arsuz ilçesinde TIR'a arkadan çarpan işçi servis minibüsündeki 1 kişi hayatını kaybettİ, 7 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.30 sıralarında İskenderun- Arsuz kara yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 31 C 9012 plakalı, tarım işçilerini taşıyan minibüs, aynı yöne giden TIR'a arkadan çarpıp, karşı şeride geçerek yan yattı.
Kazada, minibüsteki 1 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan işçiler, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 16 Temmuz devleti!
- Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçeli futbolcuya övgü!
- Saray yeni anayasa için kılıf buldu!
- Kar İstanbul'a ulaştı
- 'Soylu ve İçten beni öldürttürecek'
- Kilise saldırganları yakalandı!
- Ece Güner'den Akşener’i kızdıracak sözler
- KYK yurdunda 'ülkücü' karşılaması
- CHP'de 'Çankaya' bildirisi
- Marmara'da kar yağışı etkili olacak!