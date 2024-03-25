Hatay'da kaçak kazı yapan 4 zanlı suçüstü yakalandı
Hatay'ın Altınözü ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.
Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatikli Mahallesi'nde izinsiz kazı yapıldığını tespit etti.
Bölgede yapılan incelemede, kazıyı gerçekleştiren A.K, Ö.F.M, A.A. ve H.K. suçüstü yakalandı.
Gözaltına alınan zanlılar, Emniyet'e götürüldü.
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