Hatay'da kaçak kazı yapan 4 zanlı suçüstü yakalandı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 25.03.2024 - 12:05
Hatay'da kaçak kazı yapan 4 zanlı suçüstü yakalandı
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Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatikli Mahallesi'nde izinsiz kazı yapıldığını tespit etti.

Bölgede yapılan incelemede, kazıyı gerçekleştiren A.K, Ö.F.M, A.A. ve H.K. suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar, Emniyet'e götürüldü.


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